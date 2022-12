Influenza, Pregliasco: “preoccupa variante australiana provocata da condizioni meteo”

MeteoWeb

L’influenza australiana “non è da trascurare” ed “è opportuno vaccinarsi, è ancora possibile farlo, la protezione massima si acquisisce nel giro di una settimana“. E’ il messaggio lanciato da Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, in un’intervista a SkyTg24. “Siamo alle prese con una variante australiana nuova che ci vede meno pronti nella capacità di proteggerci perchè arriviamo da due anni in cui il virus non è circolato e quindi ha un ampio margine di diffusione: i suscettibili sono tanti e soprattutto i più piccoli“, ha spiegato Pregliasco.

A favorire la diffusione dell’influenza sono soprattutto “le condizioni meteorologiche” come dimostra il caso dell’Australia dove l’estate scorsa (stagione fredda nell’emistefo australe) “c’è stata la peggiore delle stagioni influenzali degli ultimi 5 anni ed è quello che sta succedendo da noi. Un ritorno della classica influenza che non è da trascurare nei fragili e nei soggetti a rischio e può creare problemi ma anche nei giovani. Quindi – è l’appello di Pregliasco – vacciniamoci perchè questo ci permetterà di evitare un impatto sul pronto soccorso e sull’ospedale in questa fase di rialzo anche dei contagi da Covid“.