Influenza, Iss: lieve calo dei casi di sindromi, ma l’intensità è alta

In lieve calo il numero di casi di sindromi simil-influenzali (ILI) in Italia. Nella 50/a settimana del 2022, infatti, l’incidenza è pari a 15,0 casi per mille assistiti (15,6 nella settimana precedente) e si attesta nella fascia di intensità alta. In calo l’incidenza nelle fasce di età pediatrica, mentre è stabile nei giovani adulti e negli anziani.

Risultano tuttavia maggiormente colpiti i bambini al di sotto dei cinque anni di età in cui l’incidenza è pari a 45,6 casi per mille assistiti (50,3 nella settimana precedente). Questo l’ultimo bollettino Influnet per il periodo 12-18 dicembre in cui si sottolinea che il numero di sindromi simil-influenzali, in queste prime settimane di sorveglianza, è sostenuta oltre che dai virus influenzali anche da altri virus respiratori tra i quali il virus respiratorio sinciziale nei bambini molto piccoli, e il Sars-CoV-2.

In cinque Regioni (Piemonte, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo) l’incidenza ha superato la soglia di massima intensità. Calabria e Sardegna non hanno attivato la sorveglianza InfluNet. Durante il periodo considerato sono stati segnalati in particolare, attraverso il portale InfluNet, 1.686 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete InfluNet e, tra i 1.389 analizzati, 456 (32,8%) sono risultati positivi al virus influenzale.

In particolare, 447 sono risultati di tipo A (370 di sottotipo H3N2, 22 H1N1pdm09 e 55 non ancora sottotipizzati) e 9 di tipo B. Viene, inoltre, segnalato un caso di co-infezione da virus A(H3N2) + A(H1N1)pdm09. Nell’ambito dei campioni analizzati, 74 (5,3%) sono risultati positivi per Sars-CoV-2, mentre 302 sono risultati positivi per altri virus respiratori, in particolare: 208 (15%) RSV, 47 (3,4%) Rhinovirus, 17 virus Parainfluenzali, 12 Metapneumovirus, 11 Adenovirus, 5 Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2 e 2 Bocavirus.