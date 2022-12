Influenza: un vaccino spray nasale protegge anche da streptococco

MeteoWeb

Un vaccino spray nasale che protegge i bambini dall’influenza può anche aiutare a proteggere dalle infezioni da streptococco A. Lo afferma uno studio condotto dalla Health Security Agency del Regno Unito (UKHSA), ancora non sottoposto a revisione paritaria, che ha rilevato come i tassi di infezione da questo batterio inferiori nelle zone in cui il vaccino veniva offerto a tutti i bambini.

Gli under 5 e gli over 85 hanno maggiori probabilità di ammalarsi di influenza, ma l’assunzione del vaccino è bassa nei bambini piccoli. I tassi di ricovero ospedaliero per influenza sono aumentati notevolmente nell’ultima settimana in Gran Bretagna e ora hanno superato i ricoveri per Covid-19 in Inghilterra, mostrano gli ultimi dati. E, ad aumentare di pari passo sono quest’anno anche i tassi, insolitamente alti, di infezioni da streptococco di gruppo A, che provoca scarlattina e mal di gola. La maggior parte sono lievi e facilmente curabili, spesso con antibiotici, ma occasionalmente l’infezione causa seri problemi quando diventa invasiva. Ci sono stati 18 decessi confermati di bambini nel Regno Unito con questa forma di infezione da settembre, il più alto dall’inverno 2017-18.

Lo studio dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria è stato condotto sui dati del 2013-17 ha rilevato che i tassi di infezioni da streptococco erano inferiori nelle aree in cui è stato sperimentato il vaccino antinfluenzale, con 73 casi per 100.000 bambini di età compresa tra i due e i quattro anni, rispetto alle aree in cui non è stato offerto così ampiamente, con 93 casi per 100.000 bambini. “I bambini che contraggono l’influenza corrono un rischio maggiore di successive infezioni, incluso lo streptococco di gruppo A, quindi questi risultati forniscono ancora più motivi per i genitori di bambini idonei a portarli avanti per il vaccino antinfluenzale“, ha affermato Jamie Lopez Bernal, dell’UKHSA.