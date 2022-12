Ingenuity si spinge più in alto che mai e mette a segno il 35° volo su Marte

MeteoWeb

Ingenuity continua ad alzare l’asticella. Il drone da 1,8 kg è salito a 14 metri d’altezza sopra la terra rossa di Marte sabato 3 dicembre, stabilendo un nuovo record di altitudine nel suo 35° volo.

Il precedente record del piccolo elicottero era di 12 metri, raggiunto in 3 precedenti missioni.

Ingenuity è atterrato con il rover Perseverance della NASA sulla superficie del cratere Jezero nel febbraio 2021. L’elicottero è stato dispiegato dalla pancia del rover e ha intrapreso una missione per dimostrare che il volo a motore è possibile nella sottile atmosfera di Marte.

Quella fase iniziale di dimostrazione tecnologica è durata meno di un mese e consisteva in 5 voli. La NASA ha però poi concesso a Ingenuity un’estensione della missione, mantenendo il velivolo attivo. I suoi obiettivi attuali sono incentrati su test di volo e sull’esecuzione di ricognizioni per Perseverance.

Il rover è alla ricerca di segni dell’antica vita marziana sulla superficie del cratere Jezero, largo 45 km, che ha ospitato un lago e un delta fluviale miliardi di anni fa. Perseverance sta inoltre raccogliendo una serie di campioni, che una campagna congiunta NASA-ESA riporterà sulla Terra, forse già nel 2033.

Il volo di sabato è stato il 1° per Ingenuity dal 22 novembre e il 2° da un importante aggiornamento del software. L’aggiornamento, che ha richiesto diverse settimane per l’installazione, “fornisce a Ingenuity due nuove importanti funzionalità: evitare i pericoli durante l’atterraggio e l’uso di mappe digitali di elevazione per aiutare a orientarsi,” hanno spiegato i membri del team di missione.

Ingenuity ha coperto circa 15 metri di distanza orizzontale durante il volo di sabato, che è durato 52 secondi. L’elicottero ha ora percorso un totale di 7.407 metri ed è rimasto in volo per 59,9 minuti nelle sue 35 missioni su Marte.