Ingenuity continua a volteggiare: 36° volo su Marte per lo scout di Perseverance

Ingenuity ha effettuato la sua 36ª missione su Marte domenica 10 dicembre, rimanendo in volo per 60,5 secondi per un tragitto che ha coperto 110 metri di distanza orizzontale.

Il volo di domenica è arrivato appena una settimana dopo che Ingenuity ha stabilito un nuovo record di altitudine, innalzandosi per 14 metri sopra la superficie del cratere Jezero, il 3 dicembre. L’elicottero ha raggiunto un’altezza di 10 metri domenica scorsa.

Ingenuity è atterrato con il rover Perseverance della NASA nel febbraio 2021, con il compito di dimostrare che il volo a motore è possibile su Marte nonostante la sottile atmosfera del pianeta.

L’elicottero ha raggiunto l’obiettivo principale durante una campagna di 5 voli nella primavera del 2021. Grazie ad un’estensione della missione, Ingenuity sta spingendo i limiti del volo sul Pianeta Rosso e, al contempo, opera da esploratore per Perseverance.

Il rover, nel frattempo, è alla ricerca di segni dell’antica vita su Marte e sta raccogliendo dozzine di campioni. Se tutto andrà secondo i piani, questo materiale marziano verrà riportato sulla Terra con una missione congiunta NASA/ESA, forse già nel 2033.

Secondo il registro di volo di Ingenuity, il velivolo ha percorso un totale di 7.517 metri ed è rimasto in volo per quasi 61 minuti.

Perseverance ha percorso un totale di 13,73 km sul cratere Jezero, che miliardi di anni fa ospitava un lago e un delta fluviale.