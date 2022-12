L’INGV prepara la 4ª giornata dell’alfabetizzazione sismica

MeteoWeb

Venerdì 13 gennaio 2023 ricorre la quarta Giornata dell’Alfabetizzazione Sismica, la manifestazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per promuovere la conoscenza dei terremoti, dell’ambiente, dei vulcani e dell’importanza delle azioni avviate per la prevenzione sismica e per la salvaguardia della Terra. Un momento speciale per far conoscere anche le attività di ricerca e di servizio svolte dall’INGV e per condividere la nostra costante attenzione verso il territorio, l’ambiente e la mitigazione dei rischi.

In questa quarta edizione verranno proposte iniziative in molte sedi dell’INGV su tutto il territorio nazionale così che il pubblico sia sempre più partecipe alle attività scientifiche messe in campo. Inoltre, con seminari in diretta streaming su YouTube, sarà possibile seguire gli interventi dei ricercatori nel mondo delle Geoscienze.