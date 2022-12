Insonnia e difficoltà ad addormentarsi? Basta un piccolo accorgimento ‘diurno’

MeteoWeb

L’insonnia e la difficoltà ad addormentarsi sono un problema frequente per molte persone. Uno studio che misura i modelli di sonno degli studenti dell’Università di Washington ha rivelato alcune sorprese su come e quando il nostro corpo ci dice di dormire. La ricerca ha evidenziato, in tal senso, l’importanza di uscire durante il giorno, anche quando è nuvoloso.

Pubblicato online il 7 dicembre sul Journal of Pineal Research, lo studio ha scoperto che gli studenti si addormentavano più tardi la sera e si svegliavano più tardi la mattina durante l’inverno, quando le ore diurne nel campus di Seattle sono limitate e il cielo è più nuvoloso.

Secondo i ricercatori i dati hanno mostrato che in inverno gli studenti ricevevano meno esposizione alla luce durante il giorno. Già altre ricerche hanno indicato che esporsi a poca luce durante il giorno porta a problemi notturni e di insonnia. “I nostri corpi hanno un orologio circadiano naturale che ci dice quando andare a dormire la notte“. Lo ha spiegato l’autore senior Horacio de la Iglesia, professore di biologia dell’UW. “Se non ci si espone abbastanza alla luce durante il giorno quando c’è il sole, questo ‘ritarda’ l’orologio e ritarda l’inizio del sonno durante la notte“.

Lo studio sull’insonnia

Lo studio ha utilizzato monitor da polso per misurare i modelli di sonno e l’esposizione alla luce per 507 studenti, dal 2015 al 2018. I dati hanno indicato che gli studenti ottenevano all’incirca la stessa quantità di sonno, ogni notte, indipendentemente dalla stagione. Ma, nei giorni di scuola durante l’inverno, gli studenti andavano a letto in media 35 minuti più tardi e si svegliavano 27 minuti più tardi rispetto ai giorni di scuola estivi. Questa scoperta ha sorpreso il team, dato che Seattle, città ad alta latitudine, riceve quasi 16 ore di luce solare al solstizio d’estate. Presenta in oltre molta luce serale. Inoltre, riceve poco più di otto ore di luce solare al solstizio d’inverno. “Ci aspettavamo che in estate gli studenti si alzassero più tardi a causa di tutta la luce disponibile durante quella stagione“, ha detto de la Iglesia.

Sulla base dei dati sul sonno degli studenti, i ricercatori hanno ipotizzato che qualcosa in inverno “respingesse” i cicli circadiani degli studenti. Aumentando di conseguenza l’insonnia. Per la maggior parte degli esseri umani, inclusi gli studenti universitari, il ciclo circadiano innato dura circa 24 ore e 20 minuti. E’ “calibrato” quotidianamente dall’input dal nostro ambiente. Per gli studenti nello studio, i dati sul sonno hanno indicato che i loro cicli circadiani erano in esecuzione fino a 40 minuti più tardi in inverno rispetto all’estate.

L’inverno e il ritardo ad addormentarsi

L’equipe di ricercatori si è concentrata sulla luce come potenziale spiegazione per questo ritardo invernale. Ma la luce ha impatti diversi sui ritmi circadiani in diversi momenti della giornata, e anche sull’insonnia. “La luce durante il giorno, specialmente al mattino, fa avanzare il tuo orologio, quindi ti stanchi prima la sera, ma l’esposizione alla luce a tarda giornata o prima notte ritarderà il tuo orologio, spingendo indietro il tempo in cui ti sentirai stanco“. “In definitiva, il momento in cui ti addormenti è il risultato del tira e molla tra questi effetti opposti dell’esposizione alla luce in diversi momenti della giornata.“, ha precisato de la Iglesia.

I dati hanno mostrato che l’esposizione alla luce diurna ha avuto un impatto maggiore rispetto all’esposizione alla luce serale. Ogni ora di luce diurna “spostava” le fasi circadiane degli studenti di 30 minuti. Anche l’esposizione alla luce esterna nelle giornate invernali nuvolose ha avuto questo effetto, poiché quella luce è ancora più luminosa dell’illuminazione interna artificiale. Ogni ora di luce serale, ovvero proveniente da fonti interne come lampade e schermi di computer, ha ritardato le fasi circadiane in media di 15 minuti.

Orologi circadiani e luce diurna

“È quell’effetto push-and-pull“, ha detto de la Iglesia. “E quello che abbiamo scoperto qui è che poiché gli studenti non ricevevano abbastanza esposizione alla luce diurna in inverno, i loro orologi circadiani erano in ritardo rispetto all’estate“. Lo studio offre lezioni non solo per studenti universitari.

“Molti di noi vivono in città e paesi con molta luce artificiale e stili di vita che ci tengono chiusi in casa durante il giorno“, ha affermato de la Iglesia. “Ciò che questo studio dimostra è che dobbiamo uscire, anche per un po’ e soprattutto al mattino, per ottenere quell’esposizione alla luce naturale. Di sera, riduci al minimo il tempo davanti allo schermo e l’illuminazione artificiale per aiutarci ad addormentarci“.