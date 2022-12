Alluvione Ischia: allerta meteo gialla prorogata fino alle 16 di domani

MeteoWeb

L’allerta meteo codice giallo in vigore da ieri alle 16 per Ischia e altre zone della fascia costiera partenopea è stata prorogata fino alle 16 di domenica: lo ha reso noto il direttore della protezione civile campana, Italo Giulivo.

Da ieri alle 16, quando è scattata l’allerta, ci sono stati valori bassi di pioggia sull’isola, secondo Giulivo. Il pluviometro di Ischia ha registrato finora 23 mm di pioggia, gli altri 3 solo una decina di mm. La perturbazione in corso “ha riguardato marginalmente Ischia“.

Sono di “entità moderata” le piogge previste per le prossime 24 ore, ha evidenziato Giulivo. La stima varia tra i 20 e i 60 mm, ma “l’impatto su un territorio già molto provato può variare fortemente a seconda della concentrazione della precipitazione. Un conto sono piogge diffuse nell’arco di più ore, un conto quelle che concentrano la loro forza in un lasso di tempo limitato“.

