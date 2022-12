Ischia, cade masso da costone a Lacco Ameno: famiglie evacuate restano in hotel

MeteoWeb

Paura nella Vigilia di Natale a Ischia: a Lacco Ameno un grosso masso, del peso di alcune tonnellate, si è staccato da un costone roccioso finendo in strada all’inizio di via Montevico, a pochi metri di distanza dal centro, danneggiando uno scooter. A seguito dei controlli eseguiti dai tecnici comunali è stata emessa un’ordinanza di evacuazione per 9 famiglie che abitano sotto il costone: 27 persone hanno dovuto lasciare le loro case ed alcune di loro sono state accolte negli hotel che già ospitano gli sfollati. Il costone, in passato, non era stato interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico.

Questa mattina è stato effettuato il sopralluogo da parte dei vigili del fuoco. E’ stato deciso che le 27 persone evacuate sabato sera non potranno ancora far ritorno a casa. Secondo i tecnici è necessario un monitoraggio ancora più approfondito per il quale sarà necessario l’intervento dei rocciatori.