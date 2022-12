Ischia, la Protezione Civile attiva il Centro dell’Università di Firenze per il monitoraggio delle frane

MeteoWeb

Nell’ambito dell’unità di crisi per Ischia, “abbiamo attivato il Centro per la Protezione Civile dell’Università di Firenze per il monitoraggio del fronte delle frane sull’Isola. Il team, con la strumentazione tecnica, sarà operativo a partire da lunedì 5 dicembre”. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile su Twitter.

Il capo della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, ha spiegato che “con il Dipartimento di Protezione Civile nazionale è stato concordato l’impiego dei loro Centri di competenza con tecnologie innovative per avere un monitoraggio che indichi un eventuale spostamento che le piogge possono determinare sui fronti di frana e gestire il rischio”.