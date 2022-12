Ischia: colate di fango dopo i temporali, seconda notte fuori casa per i residenti di Casamicciola

MeteoWeb

Piogge intense si sono registrate nella notte a Ischia: al momento non si segnalano ulteriori danni a persone o cose, solo altro fango colato lungo le strade di Casamicciola dal Monte Epomeo, da cui si è staccata la frana di otto giorni fa.

La perturbazione si è allontanata velocemente, ora su Casamicciola è tornato il sole e non dovrebbero verificarsi, stando alle previsioni, ulteriori precipitazioni nelle prossime ore. E’ probabile che l’allerta non sia prorogata e ciò potrebbe consentire ai 417 sfollati ospitati negli hotel di rientrare entro stasera nelle proprie abitazioni.

Proseguono lungo il percorso di discesa della colata di fango le ricerche dell’ultima ragazza dispersa. La giornata di sole, dopo la pioggia di stanotte, favorisce le operazioni delle squadre, impegnate anche nell’assistenza alla popolazione per il recupero di beni nelle case.

