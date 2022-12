Ischia: ritrovato il corpo dell’ultima dispersa

MeteoWeb

A 10 giorni dalla tragedia, l’alluvione di Ischia ha il suo triste bilancio definitivo: 12 persone sono morte nella devastante frana che il 26 novembre si è staccata dal Monte Epomeo, investendo Casamicciola. Pochi minuti fa, infatti, è stato trovato il corpo dell’ultima dispersa.

Il cadavere è stato trovato dai Vigili del Fuoco mentre continuavano a scavare sotto il fango indurito in via Santa Barbara, in piena zona rossa e nei pressi di un luogo che prima del disastro ospitava un parcheggio. La vittima non è stata ancora identificata ma con ogni probabilità si tratta della 31enne Maria Teresa Arcamone.

Mariateresa faceva la cameriera in un bar molto conosciuto di Forio. La mattina andava prestissimo al lavoro e per questo, si ritiene che all’ora in cui è avvenuta la colata di fango fosse già sveglia e che forse accorgendosi del pericolo si sia allontanata da casa. Alle sue ricerche partecipava anche il fidanzato Salvatore, che era tornato ad Ischia dalla nave su cui lavorava. Qualche giorno prima, i soccorritori avevano trovato la macchina di Mariateresa, spinta dalla forza del fiume di fango sul tetto della sua casa.

Nella tragedia del 26 novembre sono morti anche i cognati Maurizio e Giovanna (sorella di Salvatore) ed il nipotino Giovangiuseppe, di appena 21 giorni, che abitavano a poca distanza.