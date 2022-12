Israele, “scomparso il contratto firmato con Pfizer”: Ministero della Salute sotto accusa

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha dichiarato in tribunale di aver perso l’accordo firmato con Pfizer in merito alla condivisione delle informazioni epidemiologiche sui vaccini anti Covid. Il Ministero ha anche affermato di non essere in grado di provare se l’accordo sia stato firmato. Nell’ambito di una petizione attualmente in corso presso il tribunale distrettuale di Gerusalemme il Ministero della Salute ha ammesso che, sebbene siano state condotte ricerche approfondite, l’accordo firmato con Pfizer in merito ai vaccini contro il coronavirus non è stato individuato. “Non abbiamo trovato un accordo firmato“, ha affermato il rappresentante del ministero della Salute.

“Abbiamo cercato in tutti i luoghi possibili, compresi l’ufficio dell’amministratore delegato e l’ufficio legale“. L’accordo è stato reso pubblico nel gennaio 2021, con gran parte del documento oscurato. Nell’accordo pubblicato è stato lasciato spazio alla firma dell’allora direttore generale del ministero della Salute, Hazi Levy, e di un’altra persona della Pfizer, il cui nome è stato oscurato, ma le firme non compaiono. Nella risposta del Ministero della Salute al tribunale, si afferma che non si sa affatto se l’accordo sia stato firmato.

L’accordo e la firma

“È stata condotta un’indagine approfondita con molti funzionari del Ministero della Salute per chiarire la questione se l’accordo fosse firmato o meno“, ha scritto il rappresentante del Ministero della Salute in un documento di chiarimento consegnato al tribunale. “A causa del cambio di governo e delle parti interessate nel ministero, il ministero non è stato in grado di stabilire se l’accordo fosse firmato o meno“.

לאן נעלם ההסכם עם פייזר? משרד הבריאות טען בפניי ביהמ”ש כי הוא לא מוצא את הסכם שנחתם עם חברת פייזר ואינו מצליח לברר האם הוא בכלל נחתם. רק לאחר פניית כאן חדשות נמצא ההסכם החתום והוגש לביהמ”ש. הדיווח של @Nov_reuveny #חדשותהערב pic.twitter.com/WdzstGVdsi — כאן חדשות (@kann_news) December 15, 2022

“È stata condotta un’indagine approfondita con molti funzionari del Ministero della Salute per chiarire la questione se l’accordo fosse firmato o meno“, ha scritto il rappresentante del Ministero della Salute in un documento di chiarimento consegnato al tribunale. “A causa del cambio di governo e delle parti interessate nel ministero, il ministero non è stato in grado di stabilire se l’accordo fosse firmato o meno“.

Il contratto con Pfizer è ‘magicamente’ riemerso

Dopo che gli atti della petizione sono stati resi noti dai media israeliani, è stato presentato ricorso al Ministero della Salute. A seguito di questo l’ufficio ha individuato in meno di un giorno l’accordo firmato e lo ha presentato al tribunale.

Il Ministero della Salute ha risposto: “Il Ministero tiene a sottolineare che un accordo di cooperazione per le prove epidemiologiche è stato originariamente firmato con la società Pfizer, esiste nel Ministero e la copia firmata è stata consegnata al tribunale. La risposta iniziale, data al tribunale, non avrebbe dovuto essere dato così com’è, e per questo ci dispiace“.