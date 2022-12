La NASA testerà un aereo supersonico senza “boom”

MeteoWeb

La NASA si sta impegnando in un nuovo progetto: un aereo supersonico in grado di ridurre l’inquinamento acustico, riducendo il boom sonico. Al 183° meeting della Acoustical Society of America, Gautam Shah del NASA Langley Research Center presenterà i “NASA Quesst Mission – Community Response Testing Plans“, i piani per testare un aereo supersonico con la tecnologia per ridurre i bang sonici.

“L’aereo X-59 della NASA ha lo scopo di convalidare e dimostrare gli strumenti e le tecnologie di progettazione che consentono di realizzare un aereo con una forma diversa che altera il comportamento delle onde d’urto supersoniche,” ha spiegato Shah. “Invece di riunirsi, le onde d’urto in questo caso non si fondono. Si indeboliscono rapidamente, producendo un suono più simile a un leggero tonfo“.

La NASA condurrà una serie di test: Shah e il suo team misureranno il suono dell’aereo e condurranno sondaggi pubblici per valutare la risposta ai diversi livelli di rumore. Fornendo queste informazioni alle agenzie di regolamentazione, il gruppo spera di arrivare a uno standard sonoro per il volo supersonico.

Il primo volo è in programma nel 2023, seguito da 18 mesi di test per confermare prestazioni e sicurezza del velivolo. Altri test sono previsti nel 2025 e nel 2026, con l’invio dei dati alle autorità di regolamentazione nel 2027.