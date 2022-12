Il primo satellite Meteosat di Terza Generazione pronto al lancio, rivoluzionerà le previsioni meteo

MeteoWeb

Telespazio gestirà dal Centro spaziale del Fucino, in Abruzzo, le operazioni LEOP (Launch and Early Orbit Phase) per la messa in orbita e trasferimento nell’orbita finale del primo satellite geostazionario Meteosat di Terza Generazione (MTG-I), che sarà lanciato il prossimo 13 dicembre dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese.

Con il lancio del primo satellite geostazionario Meteosat di Terza Generazione, “andiamo avanti oggi sia in termini di qualità, sia in termini di previsioni meteo in tempi più brevi e più precisi“: lo ha affermato il Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’Agenzia Spaziale Europea, Simonetta Cheli, presentando oggi il nuovo programma. “Dare in tempi quasi reali informazioni essenziali” sarà strategico dato che anche “il valore economico della missione” è significativo in un mercato in cui “il 95% delle 40 milioni di osservazioni che sono processate per il meteo arrivano da satelliti“. In questo contesto, ha proseguito Cheli, “il 64% delle previsioni meteo arriva grazie a satelliti ed è pari a 61 miliardi di euro all’anno il beneficio considerato che viene dai satelliti per le previsioni meteorologiche“. Mtg-1, ha aggiunto Cheli, “migliorerà le previsioni per gli uragani ma anche per previsioni utili a per chi vola” ed il miglioramento è valutato pari “a 2 minuti e mezzo sull’Europa e a 10 minuti sull’Africa“.

Il programma MTG

Il programma MTG (Meteosat Third Generation) avrà una vita operativa di circa 20 anni e comprenderà sei satelliti: 4 Imaging (MTG-I) e 2 Sounding (MTG-S).

I satelliti MTG-I avranno a bordo lo strumento Flexible Combined Imager (FCI), ma la grande novità sarà il Lightning Imager (LI), il “fulminometro” realizzato da Leonardo, in grado di “vedere” da oltre 36.000 km dalla Terra il rapido bagliore dei fulmini nell’atmosfera. Primo in Europa e unico al mondo per le sue prestazioni, il “cacciatore” di fulmini di Leonardo è in grado di cogliere anche un singolo fulmine nel cielo, in qualsiasi condizione di luce, sia di giorno che di notte. I satelliti MTG-S ospiteranno invece lo strumento Infrared Sounder (IRS) e Copernicus Sentinel-4.

Leonardo partecipa al programma MTG anche attraverso la fornitura dei suoi sensori di assetto stellare A-STR e con i pannelli fotovoltaici (PVA) per tutti e sei i satelliti di nuova generazione.

Thales Alenia Space è stata prime contractor per i satelliti Meteosat per conto dell’ESA per oltre 30 anni. L’azienda ha consegnato in orbita sette satelliti Meteosat di prima generazione (il primo modello è stato lanciato nel novembre 1977) e quattro satelliti Meteosat di seconda generazione (MSG), due dei quali sono ancora oggi in servizio. Attualmente sta realizzando i sei satelliti Meteosat di terza generazione, in collaborazione con OHB. Thales Alenia Space, inoltre, contribuisce allo sviluppo del segmento di terra per Eumetsat, progettando e costruendo un componente per l’elaborazione dei dati di immagine di primo livello (IDPF).