Lander lunare giapponese “apre gli occhi” nello Spazio profondo | FOTO

Un lander lunare privato giapponese ha “aperto gli occhi” nello Spazio profondo. Hakuto-R ha scattato le sue prime foto dal lancio, avvenuto con un razzo SpaceX Falcon 9 l’11 dicembre: lo hanno annunciato i rappresentanti di ispace, la società con sede a Tokyo che gestisce il veicolo spaziale.

“Mentre le operazioni di checkout iniziali continuano nel Mission Control Center (MCC) di ispace, abbiamo anche ricevuto le prime immagini scattate dalla nostra fotocamera montata sul lander! E’ un’immagine della Terra circa 19 ore dopo la separazione dal veicolo di lancio,” ha spiegato ispace. “Quella che sembra una falce di Luna è in realtà la Terra. In basso a destra, si può vedere una targa che mostra i nostri partner aziendali Hakuto-R (a marzo 2022)“.

Se andrà andrà secondo i piani, Hakuto-R arriverà sulla Luna ad aprile, effettuando il primo atterraggio lunare morbido per una navicella spaziale giapponese. Il lander dispiegherà poi un piccolo rover, chiamato Rashid, dell’agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti.

Si tratta di un volo di prova, la prima missione in assoluto per ispace. Ad oggi, il team ha stabilito comunicazioni con il lander e lo ha posizionato in un orientamento stabile con un’alimentazione costante. I membri del team hanno anche “la conferma che non c’erano carenze nei sistemi principali del lander,” ha spiegato ispace.

Il viaggio di Hakuto-R getterà le basi per molte altre missioni a venire, se tutto andrà come da programma. La compagnia intende lanciare la sua seconda missione sulla superficie lunare nel 2024 e la terza, un volo per il programma Commercial Lunar Payload Services della NASA, un anno dopo.

Hakuto-R non è andato nello Spazio da solo domenica. Il Falcon 9 ha anche lanciato Lunar Flashlight, un veicolo spaziale della NASA delle dimensioni di una valigetta che andrà a caccia di ghiaccio d’acqua dall’orbita attorno alla Luna.