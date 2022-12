L’astronauta russo Andrey Fedyaev pronto a volare sulla ISS: “nel mio equipaggio tutti bravi ragazzi”

MeteoWeb

“Mi piace molto il nostro equipaggio. Tutti i bravi ragazzi“. Con questa battuta il cosmonauta Roscosmos Andrey Fedyaev andrà sulla ISS a bordo della navicella spaziale Crew Dragon. Il lancio è previsto per il 15 febbraio 2023. La missione Crew-6 si svolgerà nell’ambito del programma di volo incrociato di Roscosmos e NASA.

Alla stazione Andrey lavorerà sul segmento russo. Il Dragon, come la Soyuz, è solo un mezzo di consegna alla ISS. Il cosmonauta è addestrato in Russia e negli Stati Uniti. Secondo Andrei Fedyaev, il principio dell’organizzazione non è diverso: prima prevede lezioni, poi attività operative sui simulatori.

Negli Stati Uniti esiste un simile simulatore di Night Fury (il nome è preso dal cartone animato How to Train Your Dragon). The Night Fury ha un’astronave e vari equipaggiamenti. Lì vengono elaborate tutte le attività relative alla funzionalità principale: dalle normali operazioni che l’equipaggio dovrà svolgere durante il volo, alle possibili situazioni estreme e di emergenza.