Maltempo Liguria: 10cm di neve e forti venti nell’entroterra tra Genova e Savona | FOTO

Il Dipartimento regionale di Protezione Civile della Liguria conferma le condizioni meteo avverse di cui all’allerta meteo, con neve fino a 10cm nell’entroterra tra Savona e Genova e in particolare in Valle Stura, Valle Orba e Alta Val Bormida. Nella gallery scorrevole in alto, le immagini da Millesimo, in provincia di Savona.

Le avverse condizioni meteo hanno portato anche a una riduzione dei treni regionali sulle linee tra Genova – Arquata e Genova Acqui Terme. Intense raffiche di vento fino a 90km orari sono state registrate tra Genova e il Savonese e a Fontanafredda nell’entroterra di Sori.

Il Dipartimento regionale di Protezione Civile raccomanda la massima attenzione per chi deve mettersi in viaggio. La sala operativa sta seguendo l’evolversi dell’evento e resterà aperta fino alla fine dell’allerta.

