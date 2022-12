Nuovo avvistamento di una Lince in Valle d’Aosta

MeteoWeb

A distanza di due settimane dal primo avvistamento, una fototrappola del Corpo forestale della Valle d’Aosta ha ripreso un esemplare di lince nei boschi del Comune di Quart. Lo scatto riporta la data del 30 novembre scorso, alle ore 17, quando la temperatura esterna era di -1 grado e il felino era intento a passeggiare sulla neve.

Non è possibile sapere se si tratta dello stesso esemplare fotografato il 16 novembre scorso a Brusson, in Val d’Ayas, da alcuni cacciatori, o di un secondo animale presente in Valle d’Aosta. Lo comunica l’assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali. Il Corpo forestale della Valle d’Aosta, fa sapere l’assessorato, “sta provvedendo ad incrementare il monitoraggio al fine di valutare la distribuzione e il numero di esemplari presenti su territorio regionale“.