Listeria nel formaggio: il richiamo del Ministero della Salute | DETTAGLI

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo per rischio microbiologico da parte del produttore (la Casearia Carpenedo srl) di un lotto di formaggio Brillo di Treviso a marchio Accademia del Formaggio.

Il prodotto è venduto in forme intere da 380 grammi sottovuoto e incarto con il numero di lotto 08162J22 e queste date di scadenza: 13/03/2023, 16/03/2023, 05/04/2023, 09/04/2023, 12/04/2023 e 13/04/2023. Il motivo del richiamo è non conformità biologica: presenza di listeria.

Il Ministero segnala che il prodotto non è idoneo al consumo: “si invita il consumatore a riportare il prodotto presso il punto vendita”. “Si invita a verificare il lotto per capire se il prodotto è coinvolto. Gli altri prodotti a marchio non sono coinvolti”.