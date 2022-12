Lodi: maxi-incendio in capannone industriale, 19 in ospedale

MeteoWeb

Un vasto incendio ha interessato un capannone industriale nel Lodigiano questa mattina: i vigili del fuoco hanno riportato 19 intossicati, trasportati in ospedale. Le fiamme sono divampate alla Univel Castagna di Guardamiglio, azienda del settore packaging alimentare, poco prima delle 11. Trentasei le persone presenti nell’edificio che sono state soccorse, 17 non coinvolte dalle fiamme perché stavano lavorando in spazi diversi da quelli dove si è propagato l’incendio.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Areu con elicottero, automedica, 5 ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e Ats.