Londra paralizzata da storica nevicata: caos negli aeroporti di Heathrow, Gatwick e Stansted | FOTO e VIDEO

Un’ondata di maltempo ha colpito nelle scorse ore il Regno Unito, costringendo l’aeroporto londinese di Stansted a sospendere tutti i voli. Ritardi e cancellazioni interessano anche Heathrow e Gatwick, coperti di neve e ghiaccio e avvolti dalla nebbia.

In vigore un’allerta meteo gialla per Scozia, Londra e Inghilterra sud-occidentale, con disagi destinati a perdurare almeno per tutta la mattinata di oggi. Anche i treni hanno subito ritardi e ai conducenti di veicoli è stato raccomandato di prestare particolare attenzione dopo diversi incidenti avvenuti nelle autostrade.

Ieri sera è stata chiusa l’unica pista di Stansted per consentire lo sgombero della neve, bloccati a terra gli aeromobili con le ali coperte di ghiaccio. A Heathrow, ieri, più di 50 voli sono stati cancellati a causa della nebbia.

