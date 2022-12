Looking Beyond: ad Hanoi la mostra sulla tecnologia spaziale Vietnam-Italia

MeteoWeb

Inaugurata ieri ad Hanoi la mostra “Vietnam e Italia, tecnologie e applicazioni spaziali. Looking Beyond“: esposte 23 immagini ad alta definizione della Terra riprese dal sistema satellitare italiano COSMO-SkyMed ed elaborate da Telespazio/e-GEOS, tra cui due straordinarie immagini di Hanoi e del delta del Mekong, insieme a nove pannelli del Centro nazionale spaziale del Vietnam, che illustrano le applicazioni delle immagini satellitari nel telerilevamento e nella prevenzione dei disastri nel paese.

La mostra si inserisce tra gli eventi dedicati alla Giornata italiana dello Spazio, che si celebra il 16 dicembre, per ricordare il lancio in orbita del primo satellite italiano, nel 1964, e precorre le celebrazioni del prossimo anno per il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam e del 10° anniversario del Partenariato strategico tra i due paesi.

Dai primi anni ’90 ad oggi, Italia e Vietnam hanno svolto oltre 40 progetti bilaterali, 11 all’interno del programma triennale attuale, in settori di reciproco interesse quali l’agricoltura, le biotecnologie, il cambiamento climatico, l’industria 4.0, i materiali tecnologicamente avanzati e il patrimonio culturale.