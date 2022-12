Maltempo: a Milano oltre 200 persone accolte con il piano freddo

MeteoWeb

Sono più di 200 le persone senza fissa dimora accolte nei centri messi a disposizione a seguito dell’attivazione del Piano freddo del Comune di Milano. Il piano mira a potenziare l’assistenza in queste giornate in cui le temperature invernali e il Maltempo mettono più a rischio la loro incolumità. Il Centro Sammartini, punto di accesso di tutti i servizi per i senza dimora, sta andando avanti con gli inserimenti nelle strutture attive e proseguirà con le aperture di nuove strutture in via Belluno, via Balsamo Crivelli e corso di Porta Vigentina, all’esaurimento delle disponibilità.

Ad oggi sono poco più di 200 i posti occupati nei cinque centri aperti di viale Puglie, via Barabino, via San Marco, via Saponaro e al Mezzanino della Stazione Centrale, che si aggiungono ai circa mille a disposizione tutto l’anno. Restano disponibili decine di posti e sono già programmati nei prossimi giorni nuovi inserimenti.

L’accoglienza – si ricorda – sarà possibile dopo uno screening sanitario a cura di Medici volontari italiani che, per la prima volta quest’anno, durante il controllo medico, offriranno la somministrazione del vaccino antinfluenzale. “In questi giorni di particolare freddo in cui è possibile anche l’arrivo della neve, – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolè – è fondamentale offrire a tutte le persone disposte ad accettarlo un posto al caldo. Per questo, chiediamo il supporto dei milanesi perché ci segnalino le persone in difficoltà e ci aiutino ad attivare interventi tempestivi e più efficaci. Il numero 0288447646, messo a disposizione dal Comune, è attivo h24, tutti i giorni dell’anno“.