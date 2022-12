Maltempo, a Roma lavori per la rimozione delle foglie: oltre 200 interventi

MeteoWeb

A Roma i servizi di igiene urbana si stanno svolgendo secondo programma in tutti i quadranti cittadini. In particolare, vista l’ondata di maltempo che sta interessando la Capitale, Ama ha intensificato le operazioni di rimozione del fogliame caduto a terra che si affiancano ai servizi di pulizia ordinari, con oltre 200 interventi effettuati solo nelle ultime 48 ore. Queste attività di spazzamento mirate nei punti più sensibili ed esposti al fenomeno di caduta reiterata a causa delle precipitazioni hanno interessato, solo nella giornata di ieri, vari tratti stradali tra cui via Ostiense, via di Tor Marancia, via di Decima, via Santa Croce in Gerusalemme, viale Palmiro Togliatti, via Prenestina (tratti), via Tiburtina/Casalbertone, viale Tor Di quinto, via della Bufalotta, viale degli Ammiragli,via Portuense, circonvallazione Gianicolense, via di Boccea, via di Bravetta. Come di consueto squadre Ama sono all’opera anche sulle tratte centrali e nevralgiche del Lungotevere – Aventino, Vallati, Farnesina, in Sassia, Mellini, dei Fiorentini, Tor di Nona, Arnaldo Da Brescia, delle Navi, della Vittoria, Michelangelo, Ripa, Anguillara, Testaccio, Flaminio, Oberdan. Da ieri, inoltre, uomini e mezzi dell’azienda, sono stati impegnati nel quadrante Conca d’Oro/Prati Fiscali in interventi di recupero delle operazioni di raccolta delle frazioni differenziate a seguito di un problema tecnico già risolto. Nell’area in oggetto, sono stati svolti giri supplementari di prelievo in particolare per le frazioni della carta e degli scarti organici.

Attorno ad alcune postazioni sono stati rilevati fenomeni di abbandono abusivo di materiali ingombranti subito segnalati al servizio dedicato in modo da consentirne in tempi brevi la rimozione. Il personale territoriale sta monitorando questa e le altre aree per assicurare la regolare prosecuzione dei servizi. Per quanto riguarda caditoie e tombini, si ricorda che Ama effettua lo spazzamento di superficie, mentre per interventi di disostruzione operano altre strutture comunali (Simu, Lavori pubblici, Municipi).