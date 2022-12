Maltempo, allarme nella notte su Lazio e Campania: forti temporali in arrivo dal Tirreno, SOS Ischia

MeteoWeb

Un nuovo violento fronte temporalesco sta per abbattersi su Lazio e Campania nella notte. Sta già diluviando nel basso Lazio dove i parziali giornalieri sono saliti in serata fino ad 87mm di pioggia a Cisterna di Latina, 73mm ad Anzio e Priverno, 72mm a San Felice Circeo, mentre ha ripreso a piovere a Roma dove i pluviometri hanno raggiunto i 100mm di pioggia giornaliera ad Ardeatina.

Questi fenomeni si intensificheranno nella notte, andandosi ad abbattere sui litorali della Campania colpendo in modo particolarmente violento le isole dell’arcipelago, e quindi anche Ischia, e poi anche le principali città, Napoli su tutte. Massima allerta. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: