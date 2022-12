Maltempo in arrivo in Portogallo: 14 province in allerta arancione

MeteoWeb

In considerazione della situazione meteo attesa all’inizio di settimana, in Portogallo la Protezione civile ha portato a 14 il numero di province in allerta meteo arancione. Come avvenuto la settimana scorsa a Lisbona, anche questa settimana il maltempo potrebbe provocare danni sia nel territorio continentale sia alle Azzorre, dove la depressione Efrain ha già causato danni.

Le alluvioni che la settimana scorsa hanno colpito Lisbona, oltre a danni ingenti in diversi centri dell’area metropolitana della capitale, hanno provocato anche la morte di una donna di 55 anni.