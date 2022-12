Maltempo Basilicata: nelle dighe 20 milioni di metri cubi in più del 2021

MeteoWeb

Il maltempo delle ultime settimane ha contribuito a riempire le dighe della Basilicata. Ad oggi sono contenuti oltre 20 milioni di metri cubi di acqua in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo i dati forniti dall’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, nelle principali dighe lucane sono presenti al momento 290 milioni di metri cubi di risorsa idrica.

Nell’invaso di Montecotugno a Senise (Potenza), il più grande in terra battuta d’Europa, si registra il maggior incremento di risorsa idrica: oltre 172 milioni di metri cubi di acqua, 23 in più rispetto ad un anno fa. Nella diga del Pertusillo sono contenuti 78 milioni di metri cubi di acqua, 6 in più rispetto a dodici mesi fa. Quasi 27 milioni di metri cubi, invece, quelli presenti nell’invaso di San Giuliano, alle porte di Matera, 3 in meno nel raffronto con lo stesso periodo del 2021.