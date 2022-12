Maltempo Brasile, emergenza nello stato di Santa Catarina: Benedito Novo è sott’acqua | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Almeno 17 città di Santa Catarina, stato nel sud del Brasile, hanno dichiarato una situazione di emergenza a causa delle forti piogge che hanno colpito lo stato durante gli ultimi giorni. In queste città, tra cui Benedito Novo, sono stati registrati gravi eventi di allagamento, caduta di alberi e smottamenti, che hanno lasciato centinaia di sfollati.

La situazione di emergenza è stata decretata dal governatore Carlos Moisés per facilitare le azioni di soccorso, assistenza alle persone e recupero dei comuni colpiti. Secondo lui, la priorità al momento è proteggere e garantire l’assistenza umanitaria alle persone colpite, cosa che si sta già facendo attraverso la Protezione Civile di ogni città.

Tra le città che hanno dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo nello stato di Santa Catarina, c’è Benedito Novo, completamente allagata. Dopo le piogge delle ultime ore, oggi la città si è svegliata con alcune zone sommerse da oltre 1,5 metri di acqua: impressionanti le immagini a corredo dell’articolo. L’acqua ha allagato anche case e negozi, provocando ingenti danni. All’esterno, Benedito Novo appare come una grande piscina: l’acqua ricopre tutto, dalle strade agli alberi. Nelle immagini, si vedono persone muoversi in barca per le strade della città.

Nei giorni scorsi, il governo dello stato di Santa Catarina ha riferito che le piogge hanno provocato almeno due morti. Le vittime corrispondono a due uomini, uno rimasto fulminato mentre attraversava l’area allagata e uno morto sepolto da una frana.

Maltempo Brasile, Benedito Novo sommersa dall'acqua

Maltempo Brasile, gravi allagamenti a Benedito Novo

Brasile, la devastante forza dell'acqua a Benedito Novo