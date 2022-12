Notte di violento maltempo in Calabria: Catanzaro sott’acqua, strade come fiumi in piena | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Notte di apprensione per il forte maltempo che ha colpito la Calabria. Violenti temporali hanno colpito Catanzaro e la Sila centro/orientale: fenomeni di tipo “V-Shaped”, estesi fino al Golfo di Taranto, hanno provocato fenomeni estremi.

Particolarmente colpita la fascia ionica catanzarese, il quartiere Lido e Santa Maria del capoluogo: le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti diffusi, sassi e fango hanno invaso le strade creando disagi alla circolazione.

In località Martelletto è esondato il fiume Fallachello. Sul posto Vigili del fuoco, Polizia locale e personale del Comune.

A Simeri Crichi, i vigili del fuoco hanno salvato una donna travolta dall’acqua all’interno della sua abitazione al piano terra. A Cicala il maltempo ha provocato il danneggiamento del depuratore e della condotta adduttrice delle sorgenti. In alcuni comuni del Lametino, sulla fascia tirrenica, come Pianopoli, San Pietro a Maida e Jacurso, a causa della pioggia alcuni torrenti sono arrivati alla soglia massima.

Maltempo Calabria, strade diventano fiumi in piena nella notte a Catanzaro

Alluvione a Catanzaro, l'acqua sommerge le case

Maltempo, la Stazione di Catanzaro Lido sommersa dall'acqua

Alluvione a Catanzaro, allagato il quartiere Lido

Catanzaro sott'acqua, le immagini dal quartiere Santa Maria

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: