Maltempo in Calabria: pioggia battente e allagamenti nel cosentino

Il maltempo, con vento e allagamenti, sta colpendo il cosentino. La provincia di Cosenza è stata infatti colpita oggi alla nuova ondata di vento e pioggia, come anche dalla nebbia che ha creato disagi alla circolazione dei mezzi anche sulla costa tirrenica. In alcuni centri dell’hinterland strade allagate hanno messo in difficoltà gli automobilisti.

La Protezione civile regionale ha comunicato al Comune di Cosenza che anche per tutta la giornata di domani, fino alla mezzanotte, è stato diramato un bollettino di allerta meteo di livello arancione. Si prevedono abbondanti piogge e forti raffiche di vento. Il Comune ha diffuso alcune raccomandazioni ai cittadini per affrontare la giornata di Maltempo.