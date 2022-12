Maltempo Reggio Calabria: il traffico ferroviario torna regolare tra Bagnara e Villa San Giovanni

MeteoWeb

Dalle ore 12:43 sulla linea Rosarno-Reggio Calabria, il traffico ferroviario, precedentemente rallentato fra Bagnara e Villa San Giovanni per le avverse condizioni meteo che hanno interessato la zona, è tornato regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno liberato la linea e ripristinato la sua piena funzionalità.

