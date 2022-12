Notte di maltempo in Campania: nubifragi e grandinate tra Napoli e Salerno

MeteoWeb

Il maltempo delle scorse ore non ha risparmiato la Campania: un forte temporale intorno alle 2 ha colpito Napoli, accompagnato da grandine. Nubifragio anche in diverse zone del Salernitano intorno alle 3. Non si registrano danni, i vigili del fuoco hanno eseguito interventi e non vengono segnalate criticità particolari. In diverse zone della Campania i sottopassi vengono monitorati dai nuclei di Protezione civile.

A Napoli, i parchi cittadini restano chiusi fino al termine dell’allerta meteo. Su parte della Campania è in vigore l’allerta meteo gialla fino alle 16: le zone interessate sono l’isola di Ischia e le altre isole, Napoli, l’area vesuviana, la piana campana, la costiera sorrentino-amalfitana, i monti di Sarno e i monti Picentini, oltre alle aree del Tusciano e Alto Sele, piana del Sele, Alto e Basso Cilento.

