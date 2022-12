Maltempo, Castiglione della Pescaia sommersa da fango e detriti: ponti danneggiati e strade impraticabili | FOTO

MeteoWeb

“Continuano gli interventi di ripristino dopo il violento nubifragio grazie al lavoro delle centinaia di donne e uomini del nostro sistema di Protezione Civile. Castiglione della Pescaia e Civitella Paganico sono tra i Comuni più colpiti nel Grossetano. Un’autocisterna è stata travolta dalla piena del torrente Gretano e sono in corso le complesse operazioni con i vigili del Fuoco per la messa in sicurezza. A Colle Val d’Elsa (Siena) è crollato un muro di contenimento vicino a un condominio dove non risultano persone coinvolte“: è il punto della situazione riferito dal presidente della Toscana Eugenio Giani, in riferimento al violento nubifragio che ha interessato le province di Siena e Grosseto nella tarda serata di ieri e la notte scorsa.

Il bilancio in Alta Maremma è pesante, tra ponti e strade impraticabili, reticolo idraulico minore danneggiato. “Ci sono ancora alcune strade impraticabili per via del fango e dei detriti trasportati dall’acqua e qualche problema di collegamento con Buriano e Vetulonia. Non ci sono ora paesi o case isolate. I problemi rimangono per alcuni poderi isolati sotto Vetulonia, ancora senza luce e senza acqua. Ci sono stati diversi salvataggi di persone rimaste intrappolate nelle auto, ma da questo punto di vista tutto si è concluso per il meglio. Adesso dovremo fare la conta dei danni, che sono ingenti,” ha affermato il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi.

Interessato dal maltempo, anche se in maniera più marginale, anche il Comune di Gavorrano. Allagamenti nella zona di Grilli con il torrente Rigo in piena, esondato in più punti.

