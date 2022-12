Notte di maltempo a Cosenza: allagamenti e frane, soccorsi automobilisti in difficoltà | FOTO

MeteoWeb

Notte di maltempo e di intenso lavoro per i vigili del fuoco a Cosenza: i pompieri sono stati impegnati nel soccorso di automobilisti in difficoltà, allagamenti e alberi caduti. Sono stati eseguito oltre 50 interventi. Ad Acri una frana ha coinvolto un muro di sostegno, portando all’evacuazione di una palazzina vicina.

