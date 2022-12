Il maltempo non ferma la tradizione dei falò a Norcia

MeteoWeb

Anche quest’anno Norcia ha visto rinnovarsi la secolare tradizione dell’accensione dei falò nella sera del 9 dicembre. Sei “ri fauni” o “focaracci” che hanno illuminato la serata. Allo spettacolo hanno assistito decine di persone, tra cui il sindaco Nicola Alemanno.

Quella dei falò è una tradizione antica che viene rinnovata ogni anno per ricordare il cammino degli angeli, che il 9 dicembre del 1291 salvarono la casa della Madonna portandola in un bosco dalle parti dell’attuale Loreto. Alla mezzanotte sono suonate le campane per salutare proprio il passaggio degli angeli. “È stata una serata bellissima, nonostante un po’ di maltempo, ma che non ha impedito alla nostra gente di tornare a vivere una delle tradizioni più sentite di questo territorio“, ha detto Alemanno.