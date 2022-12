Maltempo, fiumi in piena in Emilia-Romagna e Toscana: Arno, Enza e Secchia osservati speciali

MeteoWeb

Le precipitazioni delle ultime ore hanno determinato l’innalzamento dei livelli dei fiumi in Toscana ed Emilia–Romagna.

Il Centro Funzionale regionale della Toscana riporta un nuovo picco di piena nelle porzioni di bacino a monte dell’Arno. Si segnala, in particolare, il superamento del secondo livello di riferimento a Subbiano. Attesi ulteriori innalzamenti nelle porzioni di bacino dell’aretino e del fiorentino, sia per il transito della piena, sia negli affluenti in considerazione delle precipitazioni previste in questo bollettino. Previsti in aumento anche i livelli idrometrici sugli affluenti di sinistra dell’Arno, attualmente sotto i livelli di riferimento o prossimi al primo (Elsa, Pesa, Greve, ecc..), così come anche nei bacini costieri (Cecina, Pecora). Verrà monitorato nel suo sviluppo il progressivo transito della piena dell’Arno nel tratto aretino, fiorentino e nel Valdarno Inferiore. L’elevata saturazione del suolo che perdura da molti giorni facilità possibili fenomeni di dissesto idrogeologico potenzialmente localizzati su tutto il territorio regionale.

La piena dell’Arno ha superato i 1.000 metri cubi al secondo nel tratto di Firenze ma sono previsti 1500 mc/s stasera nel tratto nella provincia di Pisa. Dopo le ore 10, il fiume è rientrato sotto i 3 metri, la soglia del primo livello di guardia (2,95 metri la misura idrometrica agli Uffizi). I vigili del fuoco di Pisa hanno effettuato 20 interventi per il maltempo, in prevalenza alberi caduti e piccoli allagamenti. L’area più colpita è risultata quella tra Pisa e Cascina. Tra le ore 5 e le ore 8 le precipitazioni si sono attenuate dopo che nelle province di Siena, Arezzo e Firenze si sono registrati massimi compresi tra 20 e 30 mm. Sul resto della regione, il Pistoiese compreso, i cumulati delle ultime tre ore risultano inferiori a 10 mm.

Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, Arpa regionale segnala che le piene su Enza e Secchia si stanno propagando nei tratti vallivi con livelli inferiori alle soglie 2. Le piene su Reno, Idice, Sillaro e Santerno si stanno propagando nei tratti vallivi con livelli prossimi o superiori alle soglie 2. Le precipitazioni in atto sulla Romagna stanno generando nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici su Ronco e Savio, che si prevede si propagheranno a valle con livelli inferiori o prossimi alla soglia 2. Nelle prossime ore si prevedono precipitazioni deboli a tratti moderate sparse sul territorio, che potranno generare incrementi dei livelli idrometrici poco significativi nelle sezioni montane dei corsi d’acqua del settore centro-occidentale già interessati dalle piene.

