Maltempo Fiumicino, ad Aranova continui allagamenti: “urge messa in sicurezza” | FOTO

Per Aranova il maltempo è sempre un incubo che si rinnova. I ripetuti allagamenti nella località di Aranova, nel nord di Fiumicino, sono al centro della richiesta urgente di interventi di messa in sicurezza idraulica da parte di Roberto Severini. “All’indomani degli allagamenti, con acqua e fango riversatisi nelle abitazioni e strade – afferma Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme – bisogna iniziare a parlare di risoluzioni immediate. Non è più possibile agire sempre in emergenza: servono programmazione e investimenti mirati volti alla sicurezza e salvaguardia del territorio. Quello che è successo ad Aranova ha dell’inverosimile. Oltre ai soliti problemi idrogeologici in zona Castiglione, anch’essi ancora da risolvere, problemi anche a Valle Coppa e Via Cuglieri. Fortunatamente la pioggia si è fermata, limitando i danni. Il fango arrivato a valle – prosegue Severini – va fermato a monte, dove ci sono dei terreni coltivati ed arati fino a bordo fosso che, senza vasche di laminazione, riversano acqua e fango ostruendo canali e condotte. Invece sotto questo profilo, nulla si sta facendo“.

“A monte, sui campi, la portata delle acque si divide in due parti: una si riversa su via Ploaghe, l’altra scende su via Sarule e Via Cuglieri fino ad arrivare alla condotta di Via Siliqua. È inutile pulire i canali a valle quando a monte non si sta facendo nulla per drenare e per fermare queste ondate di fango che arrivano a tutta velocità e allagano strade ed abitazioni“, conclude Severini.