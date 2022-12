Maltempo, frana in Versilia: di nuovo raggiungibili le persone isolate a Pietrasanta

MeteoWeb

Sono tornate finalmente raggiungibili le circa trenta persone che erano rimaste isolate dalla tarda serata di ieri per una frana avvenuta in via Vitoio, nel comune di Pietrasanta, in Versilia, a seguito del maltempo che ha colpito la zona.

Grazie all’intervento delle squadre di tecnici e operai del comune di Pietrasanta che hanno messo in sicurezza il movimento franoso e rimosso gli alberi caduti, è stato possibile ripristinare il transito pedonale dalla strada, permettendo ai soccorritori di poter raggiungere le abitazioni che erano rimaste isolate. La riapertura della strada al traffico veicolare è invece prevista per domani alle ore 13.