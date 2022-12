Maltempo Friuli Venezia Giulia: frana a Tramonti di Sotto | FOTO

MeteoWeb

Le abbondanti piogge sono responsabili di una frana avvenuta a Tramonti di Sotto, in provincia di Pordenone. I volontari della squadra comunale di Protezione Civile del Comune di Tramonti di Sotto stanno intervenendo per la messa in sicurezza della viabilità che dal lago di Redona conduce alla borgata di Campone. La strada è stata, infatti, raggiunta dalla frana.

I volontari sono stati attivati dai Vigili del Fuoco, con i quali stanno operando in piena sinergia. In via precauzionale, per evitare che le vetture rimangano bloccate dalle acque, i volontari della Protezione Civile della squadra del Comune di Premariacco hanno anche transennato la strada di accesso al guado sul torrente Malina tra Cerneglons di Remanzacco e il territorio del comune di Premariacco. Il torrente, infatti, si è ingrossato. Inoltre, è possibile, nelle prossime ore, uno scarico superiore ai 300 metri cubi al secondo della diga di Salcano ed è presumibile un incremento.