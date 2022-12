Maltempo: frana travolge auto nel Reatino, salvato conducente

MeteoWeb

I vigili del fuoco della sede centrale di Rieti sono intervenuti nella notte al chilometro 2+400 della Strada regionale 578 “Salto-Cicolana”, importante collegamento stradale tra il capoluogo e l’autostrada A24 Roma-L’Aquila, per il distacco di una frana che ha invaso la sede stradale, travolgendo un’auto in transito.

I vigili del fuoco, dopo avere estratto e messo in sicurezza il veicolo rimasto sommerso dal fango, senza alcuna conseguenza per il conducente, hanno poi provveduto allo sgombero dell’area.

Le abbondanti precipitazioni hanno inoltre numerose frane e criticità a Rieti e in provincia con allagamenti, danni da acqua in scantinati, locali seminterrati e arterie viarie.

