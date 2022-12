Maltempo Genova: frana a Lumarzo, interrotta strada verso Botasi

MeteoWeb

Rimane ancora chiusa nel Genovese la SP77 in località Botasi, in comune di Lumarzo, dove ieri sera è caduta una frana. ”La pioggia battente sta creando notevoli disagi sulle strade dell’ entroterra,” ha affermato l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. “Sono in corso sopralluoghi sull’interruzione del transito verso Botasi da parte dei tecnici della Città Metropolitana per verificare se il terreno sovrastante può causare nuovi cedimenti“.

