Maltempo in Toscana: colmo della piena dell’Arno raggiunto a Firenze

Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che attualmente si registrano residue precipitazioni sul territorio metropolitano, in particolare sui settori appenninici. Livelli idrometrici dell’Arno in aumento a valle di Montelupo. Colmo raggiunto a Firenze. Nelle prossime ore le piogge sono attese in graduale attenuazione o cessazione, nel corso della serata e della notte sono attese al più isolate o occasionali precipitazioni con cumulati generalmente inferiori a 10 mm.

Tra gli affluenti dell’Arno i livelli idrometrici risultano ancora in aumento alla sezione di valle dell’Elsa, mentre risultano in calo quelli sull’Ombrone Pistoiese. Non si segnalano criticità di protezione civile ma si registrano diverse segnalazioni per piccoli dissesti e detriti sulla viabilità di competenza. Si raccomanda massima prudenza alla guida