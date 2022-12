Maltempo Lucca: lastra di piombo si stacca dalla cupola della Cattedrale

MeteoWeb

Una delle lastre in piombo che rivestono la cupola della chiesa romanica di San Martino, sede della Cattedrale di Lucca, si è improvvisamente staccata su un lato. Le cause del parziale distacco sono da attribuire sia al maltempo di questi giorni che all’usura del tempo.

Di fronte alla situazione di pericolo, l’ente Cattedrale, nel pomeriggio di oggi, ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la cupola e l’area circostante. “Fortunatamente – si legge in un comunicato della Diocesi lucchese – niente è caduto a terra, né su piazzale Arrigoni né su via dell’Arcivescovato. La cupola, il cui rivestimento in piombo è datato 1636, è ora in sicurezza: la lastra pericolante è stata saldamente legata“. Di concerto con la Soprintendenza saranno programmati i successivi lavori di ripristino.