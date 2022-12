Maltempo Lucca: resta chiuso per frana tratto della SS12 Brennero-Abetone

MeteoWeb

Rimane chiuso il tratto della SS12 dell’Abetone e del Brennero, interdetto da ieri sera alle 20 a causa di una frana: la chiusura riguarda entrambe le direzioni tra Ponte a Moriano e Borgo a Mozzano in provincia di Lucca. Un grosso masso ostruisce ancora la carreggiata mentre i tecnici sono al lavoro per verificare lo stato del versante. Lo smottamento ha provocato un incidente tra auto senza conseguenze per gli automobilisti.

