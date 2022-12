MeteoWeb

Varie zone di Messina sono senz’acqua a causa di un guasto all’impianto elettrico. Le zone più colpite dovrebbero essere quelle del centro e della parte nord della città. I tecnici di AMAM sono già al lavoro per il ripristino dell’erogazione in rete, che dovrebbe avvenire in serata.

Già lo scorso fine settimana, ci sono stati disservizi idrici in quasi tutte le case di Messina a causa di lavori di manutenzione alla rete.