Maltempo Marche: il picco della piena del Misa in transito a Bettolelle

MeteoWeb

In via precauzionale, Senigallia ha chiuso scuole, impianti sportivi e centri culturali, in vista dell’arrivo del maltempo. E’ tornato l’incubo nelle zone alluvionate delle Marche con un’allerta meteo arancione diramata per oggi dalla Protezione civile, che preoccupa fortemente i comuni devastati dall’alluvione del 15 settembre che ha provocato 12 morti.

Il Comune di Senigallia ha segnalato l’arrivo dell’ondata di piena del Misa a Bettolelle, raccomandando cautela negli spostamenti. Nelle ore precedenti l’Amministrazione comunale informava: “La perturbazione sta interessando il territorio vallivo con alcuni rovesci di media consistenza. Il COC sta monitorando la situazione costantemente. Sono stati precauzionalmente chiusi i sottopassi di Via Dogana Vecchia e di Ponte Perilli. Sai raccomanda estrema attenzione negli spostamenti, via XX Settembre chiusa al transito“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: