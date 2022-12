Maltempo, Marchetti: “strumentalizzare l’alluvione è uno sfregio alle Marche”

MeteoWeb

“Strumentalizzare l’alluvione per fare propaganda è uno sfregio alle Marche“. L’on. Riccardo Augusto Marchetti, Commissario della Lega Marche, replica alle accuse mosse al Governo dal Senatore del Partito Democratico Francesco Verducci che reputa insufficienti le risorse stanziate per i territori alluvionati delle Marche. Marchetti stigmatizza il fatto che il Senatore Verducci “si serva di una tragedia come l’alluvione per fare propaganda politica contro il Governo, un attacco strumentale basato su inesattezze, dato che le risorse messe in campo dall’esecutivo sono il doppio di quanto dichiara“.

“Grazie all’intervento del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sono stati infatti stanziati ben 400 milioni, 200 nel decreto Aiuti Quater varato a novembre e altri 200 nella manovra di bilancio, per i territori marchigiani colpiti dall’alluvione dello scorso settembre – sottolinea Marchetti – fondi che potranno essere incrementati in base alle necessità che emergeranno durante i lavori. Le polemiche del senatore del Pd o sono frutto dell’incapacità di leggere e comprendere le azioni messe in atto dal Governo o sono uno sterile tentativo di denigrare l’operato dell’esecutivo di Centrodestra – conclude Marchetti – il suo atteggiamento non solo testimonia la bassezza della parte politica della quale è espressione, ma è un’offesa ai marchigiani“.