Maltempo e mareggiate sul litorale romano, nuovi danni

All’indomani di una nuova forte mareggiata, è nuovamente partita la conta dei danni sul litorale romano, in particolare a Fregene. I balneari lanciano l’ennesimo appello: “Abbiamo subito nuovi danni – ha affermato Simonetta Mancini, presidente di Balnearia litorale romano – a fronte dell’aggressività crescente del mare e che ormai spinge il fenomeno erosivo sempre più anche verso il tratto nord di costa. Le imprese sono in sofferenza, rischiano di morire ed è necessario che, in attesa della barriera soffolta, almeno si facciano degli interventi urgenti di difesa“.

L’amministrazione comunale di Fiumicino ha chiesto alla Regione Lazio lo stato di calamità per i danni subiti per la violenta mareggiata del 21 e 22 novembre.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: