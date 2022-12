Maltempo: nebbia in Abruzzo, disagi per i collegamenti aerei

MeteoWeb

A causa della fitta nebbia che ieri pomeriggio è scesa sulla costa abruzzese, il volo Ita Linate-Pescara, in arrivo in tarda serata all’aeroporto d’Abruzzo, è stato dirottato su Roma. Viste le condizioni meteorologiche proibitive, infatti, è stato disposto il dirottamento sulla capitale: la compagnia, come da protocollo, si è occupata del trasferimento in bus dei passeggeri a Pescara.

A causa dell’assenza del velivolo, stamani è stato cancellato il volo Ita AZ 01242 Pescara – Linate, che sarebbe dovuto partire alle 6.05. Assistiti a terra dal personale della Saga, società di gestione dello scalo, i passeggeri hanno diritto a tutte le tutele del caso, a partire dal rimborso del costo del biglietto.